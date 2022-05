La pasticceria Primavera omaggia il talento di Insigne. La pasticceria Primavera e in particolare il suo proprietario pasticciere Antonio Cafiero, non finiscono mai di stupire. Come è noto, domenica prossima sarà l’ultima partita in casa, davanti al “suo popolo”, di capitan Lorenzo Insigne, prima di intraprendere una nuova avventura in quel di Toronto. Per l’occasione il famosissimo bar ha ricordato l’ennesimo capolavoro realizzato proprio in onore del N24, tanto contestato da tifosi, ma in fondo anche tanto amato…