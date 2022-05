LA NAVE REGENT SEVEN SEAS VOYAGER IN RADA A SORRENTO

Puntuale alle 07.30, stamattina 4 maggio 2022, si è presentata all’orizzonte di Punta del Capo. Con al comando Stanislas Gerard Jean Mercier De Lacombe e 700 passeggeri ha dato fondo a 0.6 miglia dal porto di Sorrento, calate in mare le scialuppe di collegamento , è iniziato lo sbarco.

Saremmo curiosi di sapere le impressioni dei passeggeri che due giorni fa erano a Montecarlo, di cosa ne pensano di Sorrento, e dell’accoglienza rispetto ai porti internazionali.

Costruita nei cantieri Navali Mariotti di Genova nel 2003 per 240 milioni di dollari americani, ha subito vari ammodernamenti. Tra l’equipaggio vi sono anche ufficiali sorrentini , come il Direttore Giuseppe Russo di Massa Lubrense. E’ famosa Serena Melani giovane donna primo comandante della flotta.

Il capitano Stanislas Gerard Jean Mercier De Lacombe è responsabile del comando delle operazioni generali, dell’equipaggio e della sicurezza di Seven Seas Explorer. Ha più di 20 anni di esperienza marittima ed è stato capitano sia di Seven Seas Mariner che di Seven Seas Navigator da quando è entrato a far parte di Regent Seven Seas Cruises nel 2009.

Recensioni su questa nave

Nave facente parte della flotta del luxury brand Regent Seven Seas Cruises, offre ai suoi fortunati passeggeri la possibilità di una vacanza all’insegna del lusso e del servizio al massimo livello. Non essendo recente come nave, Seven Seas Voyager ha subito nel corso della sua vita operativa diversi aggiornamenti che l’hanno mantenuta al passo con i tempi. Non è dotata di aree balneabili coperte, quindi è adatta ai climi caldi. Va segnalato invece che il centro benessere è troppo piccolo per una nave di questa categoria. Matteo Martinuzzi

Bellissima crociera da Singapore a Hong Kong di oltre due settimane. Nave elegante, con grande attenzione al cliente, certo non economica ma all’altezza di quanto richiede. Tutto perfetto, compreso l’itinerario, affascinante e ben studiato. Da rifare.