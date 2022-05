La Folgore Massa U15 conquista il terzo posto. Grandi Ragazzi. Alziamo la prima coppa di stagione a Napoli con il terzo posto della nostra Under 15. Sono stati davvero eroici i nostri ragazzi che dopo 11 set contro Oplonti, oggi in poche ore hanno dovuto combattere per 10 lunghi set. Lascia l’amaro in bocca la semifinale persa 15-13 al tie break contro Pomigliano dopo una splendida partita – Ma nel pomeriggio grande riscatto dei ragazzi di Mister Andrea Fiorentino che rimontano una partita che sembrava persa contro Volley World e vincono al quinto set per 15-13. Un podio che vale tanto per i sacrifici fatti in questa stagione e ci regala la soddisfazione di accedere alle fasi regionali.