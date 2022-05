La famiglia Immobile si allarga, è in arrivo il quarto figlio per Ciro e Jessica. “Nella pancia di mamma c’è un bimbo”: con queste parole il bomber di Torre Annunziata ha comunicato, assieme alla moglie Jessica, l’attesa del loro quarto figlio e, attraverso un video che riprendeva il tutto, pubblicato poi su Instagram, la coppia lo ha reso noto anche ai fans. Due femmine e un maschio per ora e il quarto cosa sarà? Questo non si sa ancora, occorrerà attendere qualche mese.