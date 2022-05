La comunità di Massa Lubrense ricorda Don Peppino Pollio con una celebrazione religiosa

Massa Lubrense. Martedì 17 maggio alle ore 19.00 nell’ex Cattedrale di Massa Centro si terrà una funzione religiosa in suffragio dell’anima del caro Don Peppino Pollio, il buono ed indimenticato Pastore che ha curato la Parrocchia di Marciano per lunghissimi anni. Don Peppino ha lasciato un segno indelebile in tutta la comunità che ora lo ricorda con la preghiera e con tantissimo affetto.

La celebrazione religiosa sarà presenziata da Monsignor Francesco Alfano, vescovo dell’Arcidiocesi Sorrento-Castellammare di Stabia.