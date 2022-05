La cantante estone Liis Lemsalu si rilassa a Positano. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo anche in questo periodo pre estivo. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la Costa d’Amalfi, insieme alla Penisola Sorrentina ed a Capri, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax.

Ad aver scelto Positano come meta delle sue vacanze è stata anche la cantante estone Liis Lemsalu. Nata il 20 ottobre 1992, Liis è originaria di Pärnu e figlia dell’ex giocatore di calcio professionista Marek Lemsalu. È salita al grande pubblico nel 2011 dopo la sua partecipazione alla quarta stagione del talent Eesti otsib superstaari, dove è stata dichiarata vincitrice, ottenendo un contratto discografico.