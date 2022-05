Koulibaly al bivio… Scelta di cuore o addio mia bella Napoli ?

IL NAPOLI DEVE SCEGLERE

Rinnovare i migliori contratti degli elementi che hanno dato molto in questi anni al calcio Napolie o procedere a cessioni dolorose o/e continuare a sostenere ingaggi alti. Probabile scelta alternativa di Aurelio De Laurentiis il rinnovamento rosa con ingaggi più adeguati alla gestione finanziaria e fare una squadra mista di giovani con qualche giocatore di esperienza.

Trovare calciatori tecnicamente validi o fare uno sforzo tecnico per continuare a competere con innesti di prestigio?

Ripartire da Ospina e Ciro Mertens e con KK e Fabian

il difensore classe 1991 Kalidou Koulibaly non rinnoverà con il Napoli. Questo a causa della linea seguita dai partenopei e dal loro presidente Aurelio De Laurentiis in sede di trattativa. Koulibaly infatti guadagna al momento 6,5 milioni di euro, ma in sede di rinnovo questo stipendio può anche scordarselo, con la società campana che non si spingerebbe oltre i quattro, se va bene.

Ecco che dopo parecchi anni appare probabilissimo una partenza del forte centrale simbolo della squadra, con Barcellona e Juventus prontissime per acquistarla se si presenterà l’occasione.