Jennifer Lopez di nuovo a Capri per il concerto di beneficenza dell’Unicef. Jennifer Lopez torna nuovamente a Capri. Questa volta per raccogliere fondi per l’Unicef. Si tratta dell’iniziativa benefica messa in campo da LuisaViaRoma, azienda di Firenze tra i leader nel settore e.commerce di moda e lusso, che annuncia oggi il sesto gala di beneficenza organizzato con Unicef: come l’anno scorso si svolgerà a Capri alla Certosa di San Giacomo, il 30 luglio, e durante la serata è previsto un concerto con l’attrice e cantante statunitense che ha da poco annunciato il fidanzamento ufficiale con Ben Affleck.

In occasione della serata verrà proiettato un documentario realizzato in Giordania e seguirà anche un collegamento live con Unicef in Ucraina.