Isola ecologica del tesoro a Sorrento: stamattina un buono libro per chi conferisce carta e cartone. Di Prisco: “I bambini ci stimolano sul rispetto dell’ambiente”. Questa mattina, sabato 28 maggio 2022, a conclusione dell’iniziativa promossa da Penisolaverde nel quadro del progetto dell’isola ecologica del tesoro, per tutti coloro che conferiranno almeno 5kg di carta e cartone sarà possibile ricevere un buono per un libro.

“Mi sono recato con le mie bambini a conferire la carta da loro – ha fatto sapere il presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco, da sempre in prima linea per l’ambiente -. È bellissimo vedere i bambini emozionarsi e stimolare noi adulti sul rispetto dell’ambiente sollecitandoci a svolgere in modo corretto la raccolta differenziata”.

“Questo è un piccolo esempio concreto dei frutti che stiamo raccogliendo con il lavoro che abbiamo iniziato a portare avanti diversi anni fa – ha continuato -. L’appuntamento odierno è giunto al termine di una settimana molto intensa, a contatto con numerosi alunni di tutti gli istituti scolastici sorrentini per promuovere importanti attività in favore dell’ambiente. Da qui dobbiamo partire se vogliamo realmente investire sul futuro e sul cambiamento. Buon fine settimana a tutti”, ha concluso.