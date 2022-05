Interventi su un impianto di telecomunicazioni: chiuse al transito per una notte le gallerie di Varano e Privati sulla SS145 Sorrentina

AGGIORNAMENTO CAMPANIA, ANAS: PER INTERVENTI SU UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI, CHIUSE AL TRANSITO PER UNA NOTTE LE GALLERIE ‘VARANO’ E ‘PRIVATI’ SULLA SS145 “SORRENTINA”, IN PROVINCIA DI NAPOLI

Lungo la strada statale 145 “Sorrentina”, nella fascia oraria compresa tra le 22.00 di lunedì 9 e le 6.00 di martedì 10 maggio 2022, per l’esecuzione da parte di una Società Telefonica dell’intervento di sostituzione di un impianto di telecomunicazioni situato in corrispondenza delle gallerie “Varano” e “Privati”, si rende necessaria l’interdizione al transito di una tratta stradale in provincia di Napoli.

La circolazione verrà deviata su viabilità locale con indicazioni in loco.