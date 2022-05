Insulti razzisti al nuovo murale di Jorit a Ischia, che raffigura una donna di origine africana sulla facciata del liceo statale “Buchner”. L’artista denuncia quanto accaduto, ma il post, per alcuni contenuti, viene oscurato da Facebook, a seguito di una “pioggia di segnalazioni”. Quindi, lo street artist ha ripubblicato il post emendandolo, però, dai contenuti contestati. Una situazione quasi paradossale. Jorit ha cominciato a lavorare al nuovo murale negli scorsi giorni. L’opera rientra nel progetto “RBTE – Right between the eyes”, finanziato dall’Assessorato alla Scuola della Regione Campania nell’ambito del “Programma scuola Viva” e richiederà circa 15 giorni per il completamento.