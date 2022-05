Inseguimento in costiera amalfitana: arrestato 43enne a Vietri sul Mare

Non si è fermata all’alt dei carabinieri un’auto con a bordo due uomini a Vietri sul Mare. I militari stavano effettuando dei controlli sul territorio contro le truffe agli anziani e i reati predatori. Alla vista della vettura, una Fiat Panda, che si aggirava con fare sospetto, i militari hanno intimato al conducente di fermarsi, ne è nata una fuga. Uno dei due uomini è scappato a piedi e si è gettato in un dirupo dirigendosi verso un corso d’acqua, facendo perdere momentaneamente le sue tracce. I carabinieri lo hanno poi rintracciato nel pomeriggio sul binario uno della stazione di Salerno, era intento a prendere un treno per Napoli. Il 43enne partenopeo è stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Si trova ora ai domiciliari nella sua abitazione.