Incredibile Mario Balotelli: 5 gol in una partita!

L’attaccante dell’Adana Demirspor chiude in grande stile nell’ultima partita del campionato turco.

22-05-2022

L’Adana Demirspor di Vincenzo Montella ha chiuso la stagione travolgendo per 7-0 il Goztepe nell’ultima partita del massimo campionato turco.Grande mattatore della sfida è Mario Balotelli, autore di ben cinque reti. SuperMario ne segna tre nel primo tempo al 33′, al 36′ e al 44′, e arrotonda nella ripresa al 62′ e al 70′. in gol anche Oztumer e Canyaka.SuperMario grazie a questa cinquina chiude al secondo posto la classifica cannonieri con 18 reti, mentre l’Adana finisce al nono posto in classifica.