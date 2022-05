Incidente mortale a Vico Equense: la lettera di Sonia Fusco, la mamma di Fernanda. La mamma di Fernanda Marino, la 17enne che ha perso la vita lo scorso 21 ottobre a Positano, in seguito ad un incidente, ha iniziato una vera e propria battaglia per la sicurezza stradale. In seguito all’incidente mortale di ieri, venerdì 13 ottobre 2022, verificatosi a Vico Equense, ha inviato una lettera ad Aequa News, che riportiamo di seguito:

Buona sera sono la mamma di Fernanda la 17enne investita e uccisa il 21 ottobre scorso a Positano. Sono alcuni mesi che ho iniziato la mia battaglia per la sicurezza stradale in penisola e in costiera. C’è tanto e troppo da fare!

Ho ottenuto a dicembre uno speciale sugli incidenti mandato in onda su Rai Tre e Rai due dossier per mettere in risalto il numero impressionante di vittime negli ultimi decenni; una strage invisibile e di poco interesse. Al momento sto collaborando attivamente con l’associazione familiari e vittime della strada per diversi programmi di prevenzione tra cui il primo progetto in Italia sulla giustizia riparativa e a breve, ci sarà una rappresentanza dell’associazione anche qui. Una decina di giorni fa ho chiesto di poter manifestare a Sorrento il 21 maggio così come sarà fatto a Roma e in altre piazze italiane. Spero di avere riscontro domani…

I progetti di sensibilizzazione ed educazione al rispetto delle regole della strada sono moltissimi da attuare e confido nella collaborazione delle autorità e della comunità.

Vi scrivo perché vorrei poter far arrivare la mia vicinanza ai genitori che stanno vivendo il giorno più brutto della loro vita e se posso essere di supporto per qualsiasi cosa, vi prego di contare su di me!

Naturalmente, vi aggiornerò.

Sono affranta per tutto questo dolore perché per noi genitori ogni volta la ferita si apre e, inizia a sanguinare.

Fatevi testimoni per piacere di questa guerra silenziose che lo scorso anno ha visto più di 3000 vittime solo in Italia.

Buona sera e grazie mille!