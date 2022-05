Vico Equense ( Napoli ) Incidente in galleria a Seiano, da Castellammare in direzione Sorrento. Ci segnalano un incidente avvenuto in galleria poco fa , un ciclomotore proveniente da Castellammare di Stabia si è scontrato con un’auto che veniva dalla Penisola Sorrentina.

In galleria il traffico va a rilento. L’incidente sarebbe avvenuto al chilometro 2,5 e sul posto ci sono i ragazzi, compagni dell’infortunato, a cercare di dirigere il traffico.

Sono arrivati poi polizia e vigili urbani. Si aspetta il carro attrezzo per rimuovere i mezzi. Presumibilmente per le 10 la circolazione ritornerà normale.

Ultimo aggiornamento ore 9