In ricordo dell’architetto Antonio d’Aria una sala del turistico ad Amalfi

Minori, Costiera amalfitana ( Salerno ) Ha fatto innamorare migliaia di atudenti dell’istituto tecnico per il turismo di Amalfi della nobile disciplina della storia dell’arte da lui insegnanta, tanto utile per il completamento della professione.

Antoni d’Aria, architetto prestato alla scuola con soddisfazione anche dei colleghi.

Fu sottratto al piacere dello studio, all’affetto di sua moglie professoressa Carmela di Benedetto e degli amici e colleghi troppo presto: il male oscuro non perdona.

Ho avuto il piacere di frequantarlo a scuola e di avere con lui delle grandi “chiacchierate” quando

passava per la mia struttura.

I docenti e la dirigenza della scuola gli renderanno merito, onorando la sua memoria, con l’intitolazione d’una sala dell’istituto di via Grade Lunghe ad Amalfi il 26 maggio alle ore 15.30