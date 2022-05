Immobile da record, primo Italiano capocannoniere per quattro volte. Nuovo record per Ciro Immobile, che anche quest’anno conquista il titolo di capocannoniere con 27 reti in 31 presenze e il rammarico di aver saltato le ultime 2 gare per un infortunio. Unico italiano ad aver raggiunto questo traguardo, commentato così dal bomber: “A Mia moglie ed ai miei figli, alla mia famiglia, ai miei compagni di squadra, al mister e al suo staff, ai tifosi, a tutto il mondo Lazio e alla gente che lavora dietro le quinte ma che ci fa sentire speciali. GRAZIE. Siamo a 4 senza di voi non ce l’avrei mai fatta”.