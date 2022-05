Il Volley Sant’Agnello U14F batte l’Ercolano e vola in Final Four. Ancora un successo per il Volley Sant’Agnello che, battendo l’Ercolano per il ritorno dei quarti di finale, ha staccato il pass per la Final Four. Una vittoria schiacciante per 3-0 e appuntamento a domenica prossima per una nuova “battaglia” a Ponticelli. Al termine della gara, le dichiarazioni del presidente Carotenuto: “Portare tutte le nostre compagini alle final four è un risultato davvero importante e questo è motivo di grande orgoglio – esordisce -. Sono anni che lavoriamo sulla qualità del settore giovanile, ma il covid ci ha più volte messo in difficoltá. Fortunatamente quest’anno siamo riusciti a dare una buona continuità di lavoro anche grazie alla nuova direzione tecnica. Siamo dunque molto soddisfatti del lavoro svolto, ma il nostro obiettivo è continuare ad alzare la nostra asticella. Ieri infatti è arrivata una netta sconfitta nella fase regionale u16 contro la corazzata Arzano e questo ci fa capire che la strada da fare è ancora lunga, ma abbiamo tutta la voglia e l’energia per continuare a fare sempre meglio”.