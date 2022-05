Il Volley Meta U19 battuto dal Lube all’ultimo set. Oggi i nostri leoni hanno disputato la prima partita e l’emozione ha giocato un brutto scherzo. I nostri ragazzi non sono riusciti a superare lo scoglio emotivo di scontrarsi con i coetanei della Lube, vincitori dello scudetto con la prima squadra. Pur vincendo il primo set e lottando punto su punto fino alla fine, perdendo l’ultimo set per 26 a 24, non sono riusciti a portare i tre punti a casa.

Orgogliosi sempre dei nostri ragazzi, ci prepariamo per le prossime partite.

Cogliamo l’occasione per ringraziare l’organizzazione della Fipav Abruzzo nella persona di Marco Mantile, che con tempestività ha fatto intervenire il fisioterapista per visitare il nostro regista che ha avuto un infortunio durante la partita ma che nonostante ciò non ha mollato. Tutti bravi i nostri Leoni.