Il Volley Meta U18F raggiunge i playoff di serie D. Secondo obiettivo raggiunto per le ragazze U18 del Volley Meta che, con la vittoria di oggi contro il CUS Caserta, arrivano ai playoff di serie D. Il commento del Club non tarda ad arrivare: “Sembrano fotomodelle ma in realtà sono le nostre guerriere della serie D, che dopo essersi aggiudicate il terzo posto Under 18 alle provinciali, oggi sono matematicamente ai playoff vincendo contro il CUS Caserta. Hanno lottato punto su punto per tutto il campionato, raggiungendo questa opportunità. Noi del COMCAVI VOLLEY META continuiamo ad essere soddisfatti del nostro lavoro ed orgogliosi dei nostri ragazzi che, facendo tanti sacrifici, si allenano sempre con impegno e caparbietà portando a casa i migliori risultati”.