Il Sorrento U17 perde la finale regionale. Il Sorrento ha perso ma non ha affatto demeritato: la Cavese è campione regionale Under 17, ma i rossoneri hanno reso la vita difficile ad una formazione di valore assoluto. I ragazzi di mister Cappiello hanno sfiorato in più occasioni il vantaggio, sia nel primo che nel secondo tempo, con Gargiulo e Aiello, hanno incassato due reti in pochi minuti (nonostante il portiere Castellano sia stato impeccabile) e poi hanno reagito con il gol della bandiera di Aiello arrivando a giocarsela fino al triplice fischio. Una prestazione maiuscola e ragazzi solo da elogiare!