Il Sorrento U17 è in finale regionale play off. La nostra Under 17 è in finale regionale play off! Dopo la conquista del girone F suggellata dalla vittoria per 1-3 sul campo dell’Ercolanese grazie alle reti di Esposito, Somma ed Aiello, per la U17 di mister Luigi Cappiello è iniziato il percorso di “post-season” che ha visto i giovani rossoneri inanellare una serie di vittorie – l’ultima delle quali ieri in semifinale contro la Blue Devils – grazie alle quali hanno conquistato il pass per la finale regionale. Gara secca, terreno di gioco e data ancora da decidere ma avversario già noto: si tratta della Cavese, vincitrice del girone A con la bellezza di 67 punti collezionati in 24 partite (appena un pareggio ed una sconfitta a fronte delle 22 vittorie conquistate). 127 le reti segnate (curiosità, con un solo calcio di rigore realizzato), 23 quelle subite: una vera e propria schiacciasassi, forte di un’ossatura di squadra ottimamente costruita da mister Gaetano Iannini. Svariate sono le opzioni offensive e le soluzioni di gioco mostrate in stagione: gli aquilotti sono un avversario di assoluto valore, ma del resto in una finale regionale il livello dev’essere necessariamente alto. Dalla nostra, i ragazzi di mister Cappiello hanno lavorato duramente durante l’intero anno e sono pronti a dire la loro in quest’ultimo appuntamento stagionale dopo aver compiuto fin qui un cammino tanto lungo quanto entusiasmante. Forza, ragazzi!