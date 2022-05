Il Sorrento U16 vince il campionato e va ai playoff

I numeri raccontano sempre la verità: 44 punti frutto di 14 vittorie e 2 pareggi (cui vanno aggiunte appena 2 sconfitte) e così la nostra U16 allenata da mister Cuomo ha vinto con pieno merito il girone H del proprio campionato davanti a due corazzate come la Mazzeo ed il Portici. Adesso per i rossoneri sarà tempo di playoff, obiettivo raggiunto anche dalla U14 di mister Cacace, che ha chiuso al 3º posto il suo raggruppamento con 13 vittorie e 2 pareggi all’attivo (oltre a 3 sconfitte). Un piazzamento di tutto rispetto alle spalle di Sant’Aniello di Gragnano ed Happy Azzurri. Ora anche per la U14 sarà tempo di post-season.