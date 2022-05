Il Sorrento U16 chiude al primo posto nel girone H. È terminato il campionato del Sorrento U16 che, con la vittoria per 3-0 col Portici, chiude al primo posto in classifica un campionato che, in 18 gare, lo ha visto protagonista di 14 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. 77 reti fatte e solo 14 subite e a mister Federico Cuomo e ai suoi ragazzi vanno fatti solo i complimenti.