Il Sorrento Futsal U19 chiude la splendida stagione al ristorante. Anche il nostro team U19 si è riunito per festeggiare una stagione sportiva da incorniciare. Dall’ottimo piazzamento in campionato alla medaglia d’argento in coppa Campania, questo gruppo si è rivelato un’autentica risorsa per il futuro della nostra società. L’entusiasmo e la loro smisurata passione sono stati incredibilmente contagiosi per noi e per tutti coloro che li hanno seguiti in questi mesi.