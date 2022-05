Il Sorrento Futsal festeggia al Tico Tico la chiusura di stagione . Dopo una bella stagione, ricca di emozioni, conclusasi con la sua permanenza in Serie C1, il Sorrento Futsal si è riunito al ristorante Tico Tico per festeggiare insieme questo traguardo tanto agognato fino all’ultima giornata di campionato. Non sono mancate, sulla tavola una bella torta con i colori rossoneri, immortalata in una foto di gruppo e nel team la speranza di “poter puntare sempre più in alto” unità alla certezza che la squadra e la società sono pronte “a vivere tutto quello che questo meraviglioso sport è in grado di regalare!”.