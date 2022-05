Il Sorrento chiude il campionato con una sconfitta. Al Monterisi di Cerignola, questo pomeriggio, si è disputata la 38esima gara di campionato di serie D. I padroni di casa, già promossi in C, hanno salutato i propri tifosi con un gol di Vitiello e uno di Dorval. I rossoneri, guidati da mister Russo, dopo l’esonero di Cioffi, erano già salvi e non avevano più niente da chiedere al campionato.