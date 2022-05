Il Sorrento cade anche a Nardò. Terzo passo falso in 5 giornate per il Sorrento che, nella terza’ultima giornata di campionato, perde per 4-0 a Nardò. L’ultima vittoria per i rossoneri risale al 3 aprile con il Casarano ed ora, i ragazzi di mister Cioffi vorranno salutare al meglio i propri tifosi domenica prossima al campo Italia, nell’ultimo match casalingo. Un cammino altalenante per i pugliesi che ritrovano una schiacciante vittoria dopo due giornate di fermo, grazie alla doppietta di Puntoriere e ai gol di Cristaldi e Mancarella.

Nardò: Lovecchio, De Giorgi, Romeo, Cancelli, Cristaldi, Masetti, Trinchera, Mancarella, Caracciolo, Alfarano, Puntoriere. A disposizione: Petrarca, Fiorentino, Cavaliere, Caputo, De Feo, Mariano, Valzano, Dorini, Gallo. Allenatore: De Candia

Sorrento: Del Sorbo, Rizzo, Mansi, Virgilio, Cacace, Manco, La Monica, Mezavilla, Petito, Gargiulo, Carrotta. A disposizione: Pinto, Ferraro, Marciano, Di Palma, Petrazzuolo, Selvaggio, Acampora, Tedesco, Diop. Allenatore: Cioffi

Arbitro: Michele Pasculli di Como

Marcatori: 10′ Puntoriere (N), 57′ Puntoriere (N), 67′ Cristaldi (N), 75′ Mancarella (N)