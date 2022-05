Il Sant’Agnello deluso: “Rispettiamo le regole ma non comprendiamo”. Il Sant’Agnello U18, sebbene sia stato imbattuto per tutto il campionato e i playoff, non disputerà la finale: questo è quanto stabilito dalla FIGC, che ha accolto il ricorso presentato dalla Virtus Avellino. La motivazione è che, secondo le regole, un giocatore del 2006 non poteva scendere in campo con i 2005 e i 2004 e quindi è stata data una sconfitta a tavolino ai costieri, nonostante avessero battuto l’Avellino per 2-1. “Assurdo – commenta il Sant’Agnello – queste sono le regole, le accettiamo (non possiamo fare altrimenti), ma non cambieremo credo. Continueremo con la nostra ricetta che al momento è SEMPRE PIÙ BUONA DELLE ALTRE.

Spero solo che questo episodio apra gli occhi a chi pensa le regole e possa cambiare questa ASSURDITÀ !!! I CAMPIONI SIETE VOI”, conclude.