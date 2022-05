Il ritorno della strega Pidocchia. Le favole di Emanuela Rajola tra le mani dei bambini

Un evento importante, quello che si è svolto il 27 maggio al Conservatorio di Santa Maria della Pietà a Sorrento. I bambini della Scuola Primaria sono stati protagonisti di un recital che ha rappresentato le favole della Strega Pidocchia, la strega sorrentina che si diverte a fare monellerie in giro per la Penisola Sorrentina. Le favole, di Emanuela Rajola, raccontano attraverso i personaggi fantastici tanto amati dai bambini, storie ambientate nei luoghi più importanti della Penisola, trasmettendo così valori imprescindibili come la solidarietà, l’amicizia e l’amore facendo nel contempo conoscere il patrimonio artistico e culturale della nostra terra.

Le favole sono state da anni regalate dal comune di Sorrento a tutti i bambini della città del Tasso, ed hanno offerto spunti di lavoro sul testo narrativo e sulle tematiche del bullismo, dell’accoglienza e della valorizzazione del diverso.

Il recital, frutto di un lungo ed appassionato lavoro dei maestri Gianfranco Aprea , Olga Cafiero e Carmela Conforti, ha visto i bambini impegnati nel canto, nel ballo e nella teatralizzazione delle favole. La Strega Pidocchia e l’Orco Peppo, il Drago Frenesino e le buone fatine sono state colte nei loro momenti di azione nell’eterna lotta tra il bene ed il male, dove però il bene vince sempre ed anche i cattivi alla fine non sono poi così cattivi.

Se la Strega Pidocchia ruba a Babbo Natale i regali per i bambini, nascondendoli in una delle grotte più suggestive di Sorrento, ecco che leggendo e rappresentando quella favola, i bambini hanno avuto l’occasione per visitare la grotta ed anche i Bastioni sui quali era atterrata la slitta di Babbo Natale.

Nella serata,piena di divertenti ed importanti iniziative, è stato proiettato il video che documenta in modo creativo tutte le fasi di questo lungo impegno, che ha visto i bambini protagonisti di una scuola del fare, del muoversi ed aprirsi alla comunità. I piccoli attori infatti hanno visitato anche altri luoghi storici descritti nelle favole della Strega Pidocchia, come la casa di Torquato Tasso e della sorella Cornelia. Hanno inoltre costruito delle marionette stilizzate per creare un piccolo teatro di rappresentazione.

Molto apprezzata è stata la canzone della Strega Pidocchia, con musica e parole di Olga Cafiero. La serata, che ha avuto un grande successo di pubblico, ha premiato così l’impegno di bambini e maestri con tutti applausi meritati.