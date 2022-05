IL PARROCO PANETTIERE ALLA PARROCCHIA DEI SANTI PRISCO AGNELLO

Sant’Agnello ( Napoli ) . Nella Diocesi di Castellammare di stabia Sorrento . Tra i principi montessoriani e la spiritualità di Don Bosco, si inserisce il Parroco Don Francesco Iaccarino, che pur di far ben comprendere il vangelo ai ragazzi che hanno completato il ciclo di catechesi si veste da panettiere con tanto di grembiule, mastella per la farina e tutti gli ingredienti per un buon pane.

Venerdì 6 maggio i bambini del primo turno del terzo anno di catechesi hanno vissuto il ritiro di Prima Comunione. Dopo essere stati accolti dalle catechiste si sono riuniti in un momento di preghiera con il nostro parroco don Francesco ascoltando il passo del Vangelo di San Giovanni in cui si parla del chicco di grano che solo morendo produce frutto. Don Francesco, catturando l’attenzione dei bambini, ha mostrato come dal semplice chicco si arrivi alla spiga e poi alla farina. Questa insieme ad acqua, sale e lievito, dopo una lunga lavorazione e lievitazione diventa pane: frutto della terra e del lavoro dell’uomo; elemento semplice e indispensabile della nostra quotidianità. Ha poi aggiunto di come, nel suo grande amore, il Padre ha inviato a noi suo Figlio Gesù, chicco di grano, morto e risorto per diventare il pane della nostra vita, vero cibo di vita, presenza divina della storia della salvezza. Domenica 8 maggio i bambini si sono poi ritrovati in Chiesa per vivere un altro bel momento durante la celebrazione della Messa: la presentazione della Luce. Sono stati chiamati per nome e affidati al Signore affinché li aiuti e alimenti in loro sempre di più quella Luce ricevuta nel Battesimo ed essere loro stessi fari x i fratelli che incontreranno lungo il cammino della loro vita, veri testimoni d’amore.

Le catechiste.