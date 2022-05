Il Napoli saluta Insigne, il Genoa applaude. Grandi emozioni allo stadio Maradona questo pomeriggio: da un lato i tifosi partenopei, accorsi in tantissimi, agevolati anche dai prezzi popolari dei biglietti, per salutare il capitan Insigne nella sua ultima volta in maglia azzurra in casa, dall’altra i supporters genoani, scesi dalla Liguria in massa per incoraggiare la squadra per il miracolo salvezza. Omaggi ad Insigne nel pre – gara, sbandieramenti di bandiere del grifone durante e applausi da ambo le parti nel giro di campo finale del N24. Sì, perché il Napoli ha vinto per 3-0, un risultato che probabilmente condannerà alla retrocessione i liguri, ma i tifosi rossoblù hanno capito che una bandiera stava salutando per l’ultima volta il suo popolo e, mettendo da parte il proprio dolore, hanno applaudito. Questi sono i valori dello sport che ci piace vedere. Noi della redazione sportiva di Positanonews omaggiamo Lorenzo con un nostro video del suo rigore segnato.