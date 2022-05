Il Napoli ricorda la festa della mamma. Attraverso un video commovente ed un messaggio importante, il Napoli celebra la festa della mamma. “Un giorno speciale, un giorno di festa per alcuni, di ricordi per altri. Un mix di emozioni che solo una persona al mondo è capace di generare: la propria mamma. Per lei resterai sempre un tenero bambino a prescindere dall’età, fonte di preoccupazione ed ansie anche per la più stupida delle ragioni, per una “maglia di lana” in meno oppure per un ritardo di 5 minuti, non importa. Tutto quell’amore incondizionato, enorme ed infinito, che a volte addirittura rischierai di sentire come un peso, è ciò che non potrai ricevere da nessun altro al mondo e che proverai a trovare ovunque quando ti mancherà. Le labbra si toccano due volte per pronunciare il suo nome, il cuore batte a mille al ricordo del suo sostegno dei tuoi primi passi, delle tue prime cadute e della sua capacità di tirarti ogni volta su. E non passerà giorno in cui lei non sarà con te, comunque vada a finire”.