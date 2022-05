Il Napoli femminile perde contro il Pomigliano e retrocede in B. Il derby della salvezza se lo aggiudica il Pomigliano, che si assicura la massima serie a discapito delle azzurre che nel primo tempo erano passate in vantaggio con Golob. Nella ripresa le scatenatissime Dellaperuta con una rete e Basunic con una doppietta ribaltano il match e firmano il successo per la storica permanenza in A.