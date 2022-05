Il video mapping ha avuto un testo di introduzione dedicato a Teresa scritto da Sabrina Apicella, di seguito riportato integralmente:

“Il Carnevale è uno stato d’animo!”.

Quante volte abbiamo sentito questa frase e quante volte l’abbiamo letta sul suo volto, sempre sorridente, dolce e rassicurante. Una mamma, un’amica, una fedele confidente, un’instancabile collaboratrice… un incrollabile pezzo di storia per la nostra comunità. La nostra cara ed indimenticabile Teresa ha portato in alto l’inno della gioia Maiorese, quella stessa gioia che ancora oggi traspare dai nostri cuori, quando la mente ripercorre le mille avventure condivise con lei, dentro e fuori questa grande manifestazione. Se esiste uno stato d’animo da Gran Carnevale, beh, allora possiamo dire che Teresa lo ha sempre impersonificato alla perfezione perché era in grado di catapultare in qualsiasi iniziativa tutto l’entusiasmo e l’adrenalina che la rendevano unica ed insostituibile! Ciao Terry, continua a far danzare le nuvole, noi ti ammireremo da qui, tentando di seguire il tuo esempio, giorno dopo giorno.

Grazie per esserci stati ed esservi emozionati con noi

Grazie a Giuseppe Vitulli per le riprese