Praticamente tutto il Governo, Draghi compreso, e anche il Presidente della Repubblica Mattarella era a Sorrento ieri, oggi alcuni ministri, ma nessun sindaco della Costiera amalfitana era presente. Non sappiamo se nessuno ha pensato ad invitarli o se loro non si sono proposti, ma c’è da chiedersi il perchè , visto che per andare a Roma a parlare di problemi della Divina c’è da far la trafila mentre i Ministri erano tutti qui a quattro passi. Una opportunità persa , un’occasione come le tante, ed è un vero peccato perchè la Costiera amalfitana è con la Penisola Sorrentina un comprensorio oltre che turistico e orografico anche socio economico, e nel caso di Positano anche parte di integrante di aree come il Parco dei Monti Lattari e il Parco Marino di Punta Campanella. Poteva andare un sindaco in rappresentanza di tutti , magari Luigi Mansi di Scala, oramai presidente della conferenza dei sindaci pro tempore a vita, dopo la sospensione dell’allora sindaco di Praiano Giovanni Di Martino ( nel frattempo è stata eletta una nuova sindaca Annamaria Caso, ndr ) . Insomma si parla tanto di strategie e si proclama di incontri a Roma con il Ministro di turno, quando magari si incontra solo qualche dirigente, e stavano qui a Sorrento e non ne hanno approfittato?

Amalfi per secoli motore dell’economia, Draghi a Sorrento esalta l’Antica Repubblica Marinara nel corso del suo intervento al Forum “Verso Sud” seguito oggi da Positanonews , il giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina

Ecco il post del sindaco di Amalfi Daniele Milano