Il Givova Capri Anacapri festeggia la storica promozione in Eccellenza. Dopo il Massa Calcio che, con qualche giornata di anticipo rispetto alla fine del campionato, aveva festeggiato la promozione in Eccellenza, quest’oggi è toccato al Givova Capri Anacapri. Una partita infinita quella col Solofra al San Costanzo: ci sono voluti oltre ai tempi regolamentari, quelli supplementari e addirittura i rigori. Tantissimi i tifosi sugli spalti, sia per i padroni di casa, sia per gli ospiti arrivati da Avellino. Gli isolani hanno dato al via alla celebrazione di questo traguardo già subito dopo il triplice fischio finale.