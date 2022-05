Il Giugliano promosso in serie C, le parole di mister Ferraro ai microfoni di Zona Calcio, in collaborazione con Positanonews. Dopo 15 anni il Giugliano ritorna in serie C, grazie allo straordinario percorso nel campionato di quest’anno: 72 punti in 23 partite, conquistati con 23 vittorie e 3 pareggi. Grande soddisfazione per il mister vicano Giovanni Ferraro, che ha dichiarato: “È stata una stagione importante soprattutto grazie alla società, al Presidente Alfonso e al figlio Renato, al direttore generale e al direttore sportivo che ha allestito la squadra, ai magazzinieri e ai tifosi… conquistare un traguardo così importante, al primo anno non è cosa da poco. Il segreto di questo traguardo? L’aver iniziato a lavorare assiduamente già dal 16 agosto. Volevamo disputare un buon campionato, ma non sapevamo che lo avremmo vinto. È stato importante avere in rosa calciatori di esperienza, che hanno vinto già qualcosa in serie D, uniti a giovani ambiziosi a voler dare il massimo. Il Giugliano era già pronto ad entrare nei professionisti in quanto è strutturato bene, con ottimi medici e bravissimi massaggiatori. Con una società solida alle spalle, che ha dei progetti chiari poi, viene tutto più facile. Quando ho avuto la percezione di poter vincere il campionato? Durante il nostro percorso, dopo ogni partita, vedevo negli occhi dei miei ragazzi il desiderio di ritornare subito in campo per affrontare il match successivo e quando hanno dato la loro disponibilità nell’allenarsi, talvolta, senza giorni liberi per settimane. Promisi ai tifosi che avremmo sudato la maglia, lo abbiamo fatto e i risultati li ha dati il campo. È stata una bella emozione ritornare ieri sera dalla trasferta e trovare 3000-4000 tifosi, compreso il sindaco, ad accoglierci”. La festa ufficiale ci sarà domenica prossima dopo la gara con il contro Cassino sul cui impegno del team il mister non ha dubbi: ” Vogliamo vincere per onorare il campionato fino alla fine, anche perché poi, nel calcio, viene ricordata sempre l’ultima partita e passare da bravi a meno bravi è un attimo. Per il prossimo anno? La società ed io faremo le giuste valutazioni per vedere se continuare insieme un percorso lavorativo. Per ora concludo dicendo che dedico questa vittoria a mia figlia Caterina, che è stata partecipe dei miei momenti belli e meno belli, alla società, alla squadra e ai tifosi tutti, perché è insieme che abbiamo raggiunto questo bellissimo traguardo”.