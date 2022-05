Il Futsal Coast a cena per la fine del campionato. Il Futsal Coast ha concluso il campionato al quarto posto in classifica. Ottimo cammino per i costieri che hanno ottenuto 54 punti in 17 vittorie e 3 pareggi. Per consolidare il sodalizio meraviglioso tra società, squadra ed allenatore, questa sera il gruppo si è riunito al ristorante Al Valico di Chiunzi per cenare insieme con una promessa: “Stiamo già lavorando per programmare al meglio la prossima cercando di migliorarci sempre di più”.