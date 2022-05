Il dottor Fiorentino di Positano al Cotugno: “Vaiolo delle scimmie sotto controllo”

Positanonews all’undicesimo Convegno di Reumatologia a Sorrento ha colto l’occasione per intervistare il dottor Giuseppe Fiorentino, il medico originario di Positano che ha più volte testimoniato l’andamento della pandemia da covid-19 dall’ospedale Cotugno di Napoli. Stavolta abbiamo sentito il dottor Fiorentino sulla vicenda vaiolo delle scimmie: Qualche caso è comparso già in Italia e non sono pochissimi – racconta il Medico. Normalmente per tutte le malattie infettive la situazione dev’essere sempre monitorizzata e stare sotto controllo. Attualmente la situazione è sotto controllo, i casi sono pochi. Abbiamo già pronti i test per la diagnosi della nuova malattia nel caso ce ne fosse bisogno. Dobbiamo prepararci a tutte le pandemie, ma cerchiamo di non diffonderla. Quanto al covid, invece, l’emergenza epidemiologica pare sia rientrata, ma non del tutto a causa dei milioni di non vaccinati, come dice anche il dottor Fiorentino: Il covid è rientrato con i numeri, sono gestibili. Però c’è ancora. Ci sono ancora molti non vaccinati. Molti degli effetti del long covid rimarranno ancora per molti anni – ha concluso medico.