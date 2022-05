Il diluvio e un incidente hanno fermato il Gran Premio di Monaco

AGI – Bandiera rossa a Montecarlo: il via del Gran Premio di Monaco è stato ritardato per le avverse condizioni meteorologiche. Piove tantissimo sul circuito e, dopo un paio di giri di formazione alle spalle della Safety Car, la direzione gara ha deciso di sospendere la partenza e ritardarla fin quando la pioggia non diminuirà.

Quando la gara è ripresa è stata fermata nuovamente per un incidente capitato a Mick Schumacher nel corso del 27 giro.

Il pilota della Haas ha perso il controllo della monoposto alle ‘piscine’, urtando violentemente le barriera. Macchina distrutta e spezzata sul retro, ma pilota fortunatamente illeso. Alla ripartenza, ancora dietro alla Safety Car, saranno in testa Perez seguito da Sainz, Verstappen e Leclerc.