Il consiglio di Rosario Rampanti: “Napoli, prendi Bremer!”. Nel corso della puntata di “Area di rigore” di Paolo Esposito, è intervenuto Rosario Rampanti, ex giocatore del Napoli di Vinicio, del Torino e del Bologna, che ha commentato così il mercato del Napoli: “Dopo tanti anni in cui Koulibaly veste la maglia del Napoli occorrerebbe venderlo – esordisce -. I calciatori dopo un certo periodo hanno bisogno di cambiare aria per ritrovare le motivazioni. Ad oggi il senegalese potrebbe far guadagnare un bel po’ di soldi al club azzurro ed è il caso di non pensarci troppo. Inoltre consiglio al Napoli di puntare su Bremer, che vi assicuro farà scintille”. Sul difensore brasiliano, in forza attualmente nel Torino, in realtà ci sarebbero già molte squadre tra cui l’Inter. Le voci di mercato parlano anche di Bernardeschi, che non si esclude possa venire ai piedi del Vesuvio. Su Bernardeschi, Rampanti non ha dubbi: “Il calciatore ha fatto molto bene nella Fiorentina, mentre nella Juve non ha avuto modo di maturare; a Napoli, col supporto dei tifosi e trovando la titolarità potrebbe addirittura esplodere”.