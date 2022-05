Il concorso beffa dell’Asl Napoli 3 Sud. L’azienda Napoli 3 Sud ha indetto un nuovo bando per ricercare un assistente amministrativo. Ben 3.845 persone si sono candidate, sperando di firmare un contratto di lavoro da otto mesi rinnovabili. Hanno trascorso festività natalizie a preparare i documenti necessari per partecipare al concorso ed ulteriori mesi ad attendere la graduatoria definitiva. Ma ecco la beffa: non saranno mai assunti. L’azienda, infatti, ci ha ripensato, decidendo invece di arruolare 19 nuovi assistenti amministrativi da altre graduatorie.