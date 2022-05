Il Comune di Praiano organizza il centro estivo “Giovani Marmotte Praianesi” per i bambini dai 3 ai 10 anni. Ecco come partecipare

L’Amministrazione Comunale di Praiano, guidata dalla Sindaca dott.sa Anna Maria Caso, organizza anche per quest’anno il centro estivo “Giovani Marmotte Praianesi” rivolto ad un massimo di 15 bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni.

Il servizio è in fase di programmazione e prevede tre diverse tipologie:

– dalle ore 9,00 alle ore 17,00 pasto incluso;

– dalle ore 9,00 alle ore 14,00 pasto incluso;

– dalle ore 9,00 alle ore 13,00 senza pasto.

Sarà attivo dal lunedì al venerdì e prevede le seguenti attività:

1) Laboratori ludico ricreativi

2) Andiamo al mare

2) Sostegno Scolastico

3) Escursioni

4) Giochi di squadra all’aperto

Il progetto durerà dal 04 luglio 2022 al 2 settembre 2022 (con sospensione dal 15 al 16 agosto) e avrà luogo presso l’Istituto Comprensivo “L. Porzio – scuola dell’infanzia”, spiaggia della Praia, Parco giochi di Via San Tommaso.

Saranno impiegati n. 2 Educatori Professionali e n. 1 Operatore per l’Infanzia (EPI).

Per consentire l’attivazione e l’organizzazione del servizio, è necessario manifestare il proprio interesse compilando il Modulo di richiesta e consegnarlo via PEC all’indirizzo protocollo.praiano@asmepec.it o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Praiano, entro le ore 12.00 del giorno 24/05/2022.

E’ necessario comunicare l’eventuale adesione al fine di consentire all’Ente la verifica della fattibilità e della sostenibilità economica del progetto.

Al campo estivo non potranno essere ammessi oltre 15 bambini, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dalla Regione Campania in merito all’emergenza Covid-19. La priorità delle richieste avverrà in base all’ordine di ricezione all’Ufficio Protocollo del Comune di Praiano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Affari Generali: Responsabile del Settore dott.ssa Maria Luisa D’Urso – tel. 089.8131917, servizisociali@comune.praiano.sa.it