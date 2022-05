Il Comune di Praiano invita i cittadini a pulire fondi e macere per evitare incendi e tutelare sicurezza e decoro urbano

Praiano. La sindaca Dott.ssa Anna Maria Caso e l’Amministrazione comunale con un avviso pubblico sensibilizzano i cittadini alla pulizia del territorio al fine di salvaguardare la sicurezza, prevenire gli incendi e tutelare il decoro urbano: «L’Amministrazione Comunale ha il compito di garantire la pulizia del territorio per tutelare il decoro urbano, ridurre al minimo la possibilità di incendi ed evitare pericoli alla circolazione pedonale e veicolare. Si richiede pertanto ai proprietari di terreni incolti, di aree verdi e di giardini, di effettuare i necessari lavori di pulizia dei loro fondi e macere e provvedere al taglio di piantumazioni e siepi che si protendono su strade e aree pubbliche. Si ricorda, infine, l’obbligo della rimozione dei residui e/o sfalci vegetali caduti sul piano stradale, a seguito dei suddetti lavori.

Tali interventi dovranno ripetersi ogni qualvolta le condizioni del terreno o delle siepi lo richiedano, non solo durante la stagione estiva.

Si informa che verranno effettuati periodici controlli dalla Polizia Locale per verificare lo stato del territorio ed individuare i proprietari inadempienti».