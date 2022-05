Il Comune di Positano cerca addetti ai servizi Info Point turistici. Ecco l’avviso di selezione pubblica e come partecipare

Il Comune di Positano ha indetto un Avviso di selezione pubblica al fine di formare una graduatoria per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera professionale occasionale per attività di addetto per servizio Info Point turistico temporaneo. Gli Info Point saranno dislocati sul territorio comunale da giugno a settembre 2022.

Per partecipare alla selezione bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti:

– diploma di scuola superiore

– godere dei diritti civili e politici

– non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale

– essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

– avere documentata esperienza in materia turistica e conoscenza del territorio comunale

– avere buona conoscenza delle lingue straniere

– aver compiuto 18 anni di età.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, sottoscritta in originale dal candidato, dovrà essere inviata al Comune di Positano in Via G. Marconi 111 entro e non oltre le ore 12.00 del 30 maggio 2022, pena l’esclusione dalla selezione. Non fa fede il timbro postale di spedizione.

Nella domanda l’interessato dovrà indicare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome

b) luogo e data di nascita

c) luogo di residenza

d) cittadinanza

e) titolo di studio, data, luogo e votazione là dove prevista

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione:

– Curriculum vitae dettagliato degli studi compiuti e dei titoli attestanti la propria competenza e qualificazione ai fini dell’espletamento del servizio richiesto

– Copia del documento di identità in corso di validità

La domanda e la documentazione richiesta potrà essere inviata al Comune di Positano entro il termine prefissato a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it

La selezione avverrà attraverso la valutazione delle domande, dei titoli culturali e professionali e sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze possedute dai candidati e quelle del profilo richiesto.

Nel caso di un numero di domande superiore al fabbisogno richiesto si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dell’ordine di presentazione della domanda all’ufficio protocollo.

Gli incarichi di addetto da conferire sono stabiliti presuntivamente in numero di 20.

Agli addetti compete un compenso di importo pari ad euro 750,00 al lordo della ritenuta di acconto.