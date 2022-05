Il Comune di Meta aderisce alla 2° Giornata Nazionale della Gentilezza dei Nuovi Nati

Il Comune di Meta – con Delibera n. 58/2022 – aderisce alla 2° Giornata Nazionale della Gentilezza dei Nuovi Nati, inserita nel Progetto Nazionale “Costruiamo Gentilezza” – anno 2022.

Per ogni anno di nascita, con inizio dai nati del 2021, verrà affissa su Via dei Naviganti Metesi una targa contenete i nomi e le date di nascita delle nuove generazioni.

La manifestazione si terrà in un momento complesso, come quello che stiamo vivendo, e rappresenta un modo per “dare il benvenuto al nostro futuro”. L’Amministrazione, sempre sensibile ad eventi culturali e a ricorrenze di elevata importanza storico sociale Comunale, intende in tal modo ricordare tutti i nuovi nati dell’anno appena trascorso come momento di rinascita e della forza di resilienza della comunità. La manifestazione apporterà un arricchimento culturale evidenziando una chiara speranza di rinascita di cui il presente e tutta la collettività ha bisogno per ripartire.