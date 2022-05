Il commendatore Mastellone, alla luce di quanto è accaduto in quest’ultimo periodo nel Napoli, attraverso un video, ha voluto esprimere il suo pensiero su ciò che evidentemente si sarebbe potuto fare per regalare un sogno ai tifosi, ma che non si è fatto. “Vorrei ringraziare il vero campione del Napoli, Dries Mertens!”, esordisce il commendatore. Un elogio alla splendida persona che è il belga e al giocatore ineccepibile che in questa stagione avrebbe potuto fare la differenza, se solo gliene fosse stata data l’occasione. “Il calcio è dei tifosi”, continua e per tale motivo società, allenatori e giocatori possono e devono essere messi in discussione se la situazione lo richiede. Alla fine ciò che fondamentalmente conta in questo sport è la Maglia, che deve essere amata, perché è l’unica che resta mentre per il resto “il calcio è come un Grand Hotel: le persone vanno e vengono”, conclude Mastellone.