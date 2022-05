Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz sceglie Positano per trascorrere il primo maggio

In questa prima domenica di maggio in tanti hanno scelto Positano per rilassarsi e non mancano i volti famosi. Tra i tanti quello del calciatore spagnolo Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli e della nazionale spagnola, che si è regalato una giornata di pieno relax nella città verticale non sottraendosi all’affetto dei tifosi che lo hanno avvicinato per un autografo o un selfie.

Il calciatore ha pranzato alla Buca di Bacco prima di godersi una passeggiata per le stradine positanesi.

Fabian Ruiz Pena è una mezz’ala dotata di qualità tecniche spaventose. Lo spagnolo è senza dubbio uno dei profili più interessanti nel suo ruolo in giro per l’Europa e in questi anni l’ha dimostrato a suon di grandi giocate e splendide prestazioni. Un giocatore dalla classe pura, capace di far male tra le linee e molto propenso ad essere decisivo in fase offensiva, tra gol e assist sempre di grande fattura.