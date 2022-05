Il calciatore Liberato Cacace si rilassa a Capri prima di partire per il Katar dove giocherà nella Nazionale del New Zeland

Il calciatore neozelandese di origini italiane Liberato Cacace, fresco di contratto firmato con l’Empoli come difensore, è sbarcato a Capri per concedersi un paio di ore di relax prima di volare in Katar dove disputerà una partita decisiva contro il Costarica con la sua Nazionale New Zealand.

Lo sportivo ha gustato la migliore pizza di Capri realizzata da Andrea il pizzaiolo del Ristorante “Scoglio delle Sirene” a Marina Piccola.

Liberato Cacace è figlio di Antonio, emigrato italiano originario di Massa Lubrense, e della neozelandese Luisa anche lei con origine italiane.